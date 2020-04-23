Здоровье и медицина

Зеленский объявил о начале испытаний в Украине препарата против COVID-19 (видео)

В Украине начинают клинические испытания препарата, предназначенного для борьбы с коронавирусом COVID-19. При этом ВОЗ дала пессимистичный прогноз по срокам появления вакцины. Видеообращение Владимира Зеленского с информацией о новом препарате опубликовал Офис президента.

Зеленский обратился к украинцам и поблагодарил за ответственность во время празднования Пасхи. Он также сказал, что Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19.

«Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом. Наши ученые и производители имеют предварительные выводы, согласно которым этот препарат может быть эффективным», — сказал президент.

По словам Зеленского, плавная отмена карантинных ограничений начнется при двух условиях: «Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной».

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал украинским ученым за изобретение вакцины от коронавируса вознаграждение не меньше, чем миллион долларов.

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