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Зеленский объявил о начале испытаний в Украине препарата против COVID-19 (видео)
В Украине начинают клинические испытания препарата, предназначенного для борьбы с коронавирусом COVID-19. При этом ВОЗ дала пессимистичный прогноз по срокам появления вакцины. Видеообращение Владимира Зеленского с информацией о новом препарате опубликовал Офис президента.
Зеленский обратился к украинцам и поблагодарил за ответственность во время празднования Пасхи. Он также сказал, что Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19.
«Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом. Наши ученые и производители имеют предварительные выводы, согласно которым этот препарат может быть эффективным», — сказал президент.
По словам Зеленского, плавная отмена карантинных ограничений начнется при двух условиях: «Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной».
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал украинским ученым за изобретение вакцины от коронавируса вознаграждение не меньше, чем миллион долларов.
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