Мир

Бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом (фото, видео)

33-летняя Таня Лизбет Сантос Кой Товар, жительница города Пьедрас-Неграс (мексиканский штат Коауила) заметила у входа в супермаркет бродячего кота и ласково заговорила с ним. Кот, заметив, что на него обратили внимания, уверенно повел женщину за собой. Оказалось, что умное животное заманило покупательницу к полкам с кошачьим кормом. Да еще и указало лапой на свой любимый продукт, явственно давая понять, что просит угостить его.

Таня, которая работает учительницей младших классов, была так потрясена сообразительностью кота, что не только купила ему еду, но и решила взять его к себе домой. И дала ему кличку Конехо (в переводе с испанского — «кролик»), поскольку у него нет хвоста.

Пользователи соцсетей были растроганы ее поступком и впечатлены «человеческим» поведением кота.

Конехо, который осваивается на новом месте, уже даже получил собственную страницу в Instagram.

фото @conejo_elgato

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