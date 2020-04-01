Убийственный взгляд наблюдающего за щенком кота впечатлил сеть (видео)

Мир

Семья из США завела щенка и решила заснять нового питомца на видео. Ролик, который был опубликован на интернет-платформе Reddit, впечатлил сеть не только благодаря очарованию играющего на полу песика. Когда видоискатель камеры движется по помещению, становится ясно, что далеко не все в доме довольны новым приобретением. На лестнице затаился зловещего вида старожил-кот, который смотрит на конкурента поистине убийственным взглядом.

«Я превращу твою жизнь в ад, псина», «И после этой ночи никто больше не видел щенка», — писали в комментариях. Кто-то также отметил, что в коте есть нечто сатанинское.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.

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