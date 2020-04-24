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Легендарная российская певица слегла с высокой температурой
Легендарная советская и российская певица Эдита Пьеха, которая часто попадает в больницу, слегла с высокой температурой.
Об этом она сама рассказала журналистам газеты «Петербургский дневник».
«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи», — отметила она.
82-летняя певица не уточнила, делали ли ей тест на коронавирус. Ранее она заявила, что еще в конце марта уехала в загородный дом в деревню Северная Самарка под Петербургом. Все продукты ей покупают.
«Мне здесь хорошо, надеюсь, коронавирус дорогу сюда не найдет. Есть помощник, водитель, который с удовольствием по моей просьбе привозит продукты. А я не выхожу. Я прошу Бога уберечь меня от этой заразы», — призналась Пьеха.
Напомним, что ранее с коронавирусом госпитализировали Надежду Бабкину. Позже СМИ узнали, что у водителя певицы и всей его семьи также коронавирус.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...