Шоу-бизнес

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Водитель Надежды Бабкиной, которая уже пошла на поправку после тяжелого воспаления легких, заразился коронавирусом. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев, которого уже выписали из Коммунарской больницы.

«Можно сказать, я легко отделался. В „Модном приговоре“ все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи — жены и сына — обнаружили коронавирус», — рассказал Александр Васильев в комментарии КП.ру

Он заверил, что чувствует себя отлично и ждет, когда возобновятся съемки.

Ранее о состоянии здоровья Надежды Бабкиной рассказал ее муж Евгений Гор и заверил, что певица скоро будет в строю. По словам медиков, артистка сделала первый телефонный звонок из больницы, она поговорила по телефону с сыном.

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