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Сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных (фото)

10:52 26 ноября 2019 236
Кабаны
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском городе Анауак (штат Техас) произошла трагедия. На 59-летнюю сиделку Кристин Роллинс, приехавшую, как обычно к своим подопечным (пожилой супружеской паре) напали дикие кабаны. Женщину растерзали насмерть. Как выяснилось впоследствии, она умерла от обильной потери крови.

Когда Кристин, которая присматривала за супругами-стариками более года, не появилась в обычное время, 84-летний хозяин дома вышел на улицу и обнаружил ее тело со множественными ранами. Оно лежало на лужайке между машиной Роллинс и крыльцом дома.

Полицейские говорят, что смерть в результате нападения кабанов — крайне редкий случай. Судя по всему, во время атаки женщина упала, сильно ударившись головой, после чего стая кабанов загрызла ее.

В последнее время, как сообщает 12newsnow, жители Анауака неоднократно жаловались на то, что дикие кабаны вторгаются в их дворы.

Кристин Роллинс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что австралийку едва не убил кенгуру: женщина получила жуткие травмы и почти лишилась глаза.

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