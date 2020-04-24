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Красавица-рекордсменка Магучих рассказала, как очутилась на карантине на побережье океана (фото)
Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих из-за пандемии коронавируса не смогла вернуться из тренировочного лагеря в Португалии на родину. 18-летняя красавица из Днепра, которой принадлежит юниорский мировой рекорд (204 см!), продолжает поддерживать форму в городе Фару, расположенном на побережье Атлантического океана.
«Когда ситуация с пандемией начала набирать обороты, часть сборной захотела вернуться домой, что, собственно, и сделала. У нас также были билеты в Украину, но наш вылет из Мюнхена в Киев отменили. Мы это узнали уже в аэропорту Фару. Хорошо, что хотя бы там, а не в Мюнхене.
Впоследствии и здесь ввели карантин, все понемногу начало закрываться, даже продуктовые работают не как обычно, а по отдельным часам. Стадион закрыли в первые дни наших сборов. Мы тренировались на пляже сначала, а сейчас — в лесу, чтобы избежать контакта с людьми.
Паники нет. Все спокойны, и такое впечатление, что люди живут, как жили до этого. Правда, есть большие очереди в тех же магазинах, но это потому, что теперь в помещение пускают не более 4−5 человек. Кто-то ходит в маска, кто-то — без. Маски трудно достать и в Португалии сейчас", — рассказала Ярослава Магучих в интервью iod.media.
Ярослава совмещает на побережье Атлантического океана тренировки и отдых
Кстати, напомним, что на мировом первенстве в Катаре украинская спортсменка сенсационно преодолела планку на высоте 204 см. Для сравнения: для завоевания «золота» Олимпийских игр в Рио в 2016 году испанке Рут Бейтиа хватило прыжка на 197 см.
Жаль, что в ближайшее время украинская красавица не сможет нас порадовать высокими результатами на престижных состязаниях, поскольку Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год, а чемпионаты Европы и мира-2020 и вовсе отменены.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославе Магучих вручили награду «Олимпийская надежда Украины» и признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.
Фото Getty Images, Instagram
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