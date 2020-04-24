Когда курс доллара упадет до 27 гривен: прогнозы экспертов

Деньги

Всю послепасхальную неделю курсы доллара и евро медленно, но уверенно снижались. Только за последние два дня, со среды 22 апреля, курс американской валюты упал на 7 копеек, а европейской — на 22 копейки. Так, 24 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,01 грн за доллар и 29,14 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты также несколько снизилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,01 грн, купить — по 27,35 грн; евро — сдать по 29,00 грн, купить — по 29,56 грн.

«На минувшей неделе доллар к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 27,22 грн до 27,01 грн (-0,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,11−27,15 грн до 27,09−27,13 грн (-0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 27,10−27,45 грн до 27,00−27,35 грн (-0,4%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 1,3%.

В четверг, 23 апреля, правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку на 2%, до 8%. «Продолжение смягчения монетарной политики нацелено на дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий», — говорится в сообщении регулятора. Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина. Правление Нацбанка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки из-за негативного влияния карантинных мер на показатели деловой активности, потребления и занятости населения.

В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках — около 26,9−27,2 грн", — прогнозирует Иосуб.

Другие эксперты также считают, что в ближайшее время доллар будет стоить около 27 гривен.

«Курс гривни в пятницу, 24 апреля, торгуется на уровне 27,05 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку и высказал надежду на получение первого транша от Международного валютного фонда уже в текущем квартале.

Вместе с тем Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%. Он также намерен к концу третьего квартала текущего года покупать на валютном рынке ежедневно по 20 млн долларов вместо планируемых ранее 50 млн долларов — для пополнения международных резервов.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня", — считает Шевчишин.

Что касается более дальних перспектив, то, по мнению международных экспертов, они для украинской валюты не столь радужные. Согласно последнему прогнозу аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2020 году курс гривни упадет на 25%, тогда как в прошлом году украинская валюта укрепилась на 14%, а с начала текущего года курс нацвалюты снизился почти наполовину от прогнозированного уровня. Нынешнее падение было связано с паникой из-за пандемии коронавируса и повышенным спросом на иностранную валюту со стороны украинцев.

Однако многое будет зависеть от финансовых поступлений извне. И если переводы от украинских трудовых мигрантов в нынешнем году явно сократятся, то надежда на получение кредита от Международно валютного фонда все еще остается.

По данным Всемирного банка, в 2019 году в Украину поступили рекордные 15,8 млрд долларов от трудовых мигрантов. Эта сумма составляет 10,5% украинского ВВП. Около двух третей переводов в Украину совершено из Польши (10,7 млрд долларов), затем следуют Чехия, Россия, США и Великобритания. При этом Украина является крупнейшим получателем переводов в Европе. По оценкам Всемирного банка, в 2020 году денежные переводы от трудовых мигрантов сократятся примерно на 28% из-за воздействия пандемии. В НБУ также прогнозируют снижение в нынешнем году переводов заробитчан на 2−3 млрд долларов.

В то же время в Нацбанке считают, что Украина вскоре может получить транш от МВФ.

«Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долларов уже во втором квартале», — заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне 27−29 млрд долларов в течение этого и последующих лет.

Стоит отметить, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что после того, как будет принят пакет необходимых законов, наша страна надеется получить от МВФ до конца года дополнительно около 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы. Украине для того, чтобы получить транш, осталось принять «банковский закон» о невозвращении банков их бывшим владельцам.

Напомним, что с 28 апреля 2020 года вступает в силу закон, ужесточающий финансовый мониторинг безналичных расчетов как компаний, так и простых граждан. Кроме того, изменится порядок идентификации граждан при проведении платежей и оплате услуг в режиме онлайн. В НБУ дали разъяснение, на какие платежи не будет распространяться контроль государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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