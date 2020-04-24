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Украина

СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла из Киева: в посольстве дали комментарий

13:56 24 апреля 2020 69
Посольство Грузии в Украине
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вскоре после того, как Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что в случае назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в украинское правительство официальный Тбилиси может это расценить как недружественный шаг, в СМИ появилась информация об отзыве грузинского посла.

Об этом, в частности, сообщала «Грузия Онлайн» со ссылкой на телеканал «Мтавари Архи».

Впрочем, также сообщалось, что эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают ни в МИД Грузии, ни сам посол.

Тем временем корреспонденту «ФАКТОВ» в посольстве Грузии в Украине сообщили: «Информация не соответствует действительности. Посол продолжает работать в обычном режиме».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году грузинская главная прокуратура отправляла в Украину документы на экстрадицию Михаила Саакашвили в Грузию, где ранее суд вынес ему обвинительный приговор.

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