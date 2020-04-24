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Недружественный шаг: в Грузии прокомментировали планы Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером

12:25 24 апреля 2020 38
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Если экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили таки будет назначен на пост вице-премьера и, как того желает президент Украины Владимир Зеленский, займется вопросами сотрудничества с МВФ, то официальный Тбилиси может это расценить как недружественный по отношению к стратегическому партнеру шаг.

Как передает «Интерфакс-Украина», такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, напомнимвший, что Саакашвили был осужден и объявлен в международный розыск.

«Михеил Саакашвили признан грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел», — заявил глава дипмиссии и добавил: «Этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем».

Исходя из этого, по мнению посла, «возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источники на Банковой отмечают, что ситуация с введением карантина укрепила позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, а назначение в Кабмин Михеила Саакашвили расценивают как попытку сдержать главу МВД.

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Недружественный шаг: в Грузии прокомментировали планы Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером

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