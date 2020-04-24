Наемников Путина обвинили в применении химического оружия в Ливии

Мир

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, признанное мировым сообществом, обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в Триполи. Как сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed, министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага заявил, что российские наемники, воюющие на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, используют нервнопаралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге ливийской столицы.

Башага утверждает, что несколько бойцов проправительственных сил были застрелены снайперами, после того как были парализованы газом. Министр уверен, что это сделали российские наемники. «Ни одна другая сторона, участвующая в конфликте, не могла пойи на такое», — сказал Башага. При этом он не уточнил, когда произошел данный трагический инцидент.

Похожий случай накануне описал в Twitter египетский журналист Амру Салахуддин, находящийся в Триполи. На его глазах несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло, люди задыхались. Произошло это после очередной бомбардировки Салах ад-Дина авиацией генерала Хафтара.

По данным журналиста, часть пилотов, воюющих как на стороне Хафтара, так и на стороне правительственных сил, могут быть наемниками из других стран.

Al-Araby Al-Jadeed в своей статье упоминает также твит ливийского врача, который считает, что такие симптомы характерны при отравлении белым фосфором. Его используют в зажигательных бомбах, но это запрещено международной конвенцией о конкретных видах обычных вооружений. Ливия эту конвенцию не подписала.

Напомним, Кремль постоянно отрицает участие российских граждан в ливийском конфликте. Тем не менее, собрано уже множество доказательств того, что в Ливии на стороне генерала Хафтара воюют наемники ЧВК Вагнера. Они перебрались туда из Сирии.

О присутствии в Ливии российских наемников говорил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает ПНС.

В январе в Москве провалились переговоры между генералом Хафтаром и ПНС.

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