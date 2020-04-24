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Украина

Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД

15:25 24 апреля 2020 34
дтп
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Верховная Рада отказалась от применения штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения. Систему изъяли из Кодекса об административных правонарушениях.

Механизм применения штрафных баллов появился в Админкодексе Украины пять лет назад, но все это время существовал исключительно «на бумаге». Для реальной работы бальной системы необходимо было введение автофиксации нарушений ПДД.

Авторы нового закона об отмене штрафных баллов ссылались на то, что изначально в систему был заложен неправильный принцип. В развитых странах штрафные баллы — дополнительный повод осознать ответственность за нарушение ПДД. После накопления определенного количества баллов к водителю применяются более строгие наказания. Тогда как в Украине предполагалось выдавать водителю «авансом» в начале года 150 баллов, а за каждое нарушение списывать определенное количество очков.

Напомним, полноценную автофиксацию нарушений на дорогах с помощью системы камер предполагалось ввести в действие с 1 мая, но окончательную дату могут отложить из-за карантина.

Фото patrolpolice.gov.ua/Facebook

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