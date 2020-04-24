Происшествия

Почувствовал себя взрослым: 10-летний мальчик разъезжал по городу за рулем Mercedes (видео)

В городе Токмак Запорожской области за рулем автомобиля был замечен ребенок. 10-летний мальчик сел в отцовский «Мерседес» и отправился за покупками. Юного водителя засняли видеорегистрторы в районе супермаркета.

После того как видео попало в СМИ, полиция города установила личность владельца автомобиля. Несколько дней спустя — 22 апреля — разыскиваемая машина была остановлена патрульными во время дежурного рейда.

С юным водителем ювенальная превенция провела профилактическую беседу. А на несознательного 35-летнего отца, пустившего ребенка за руль, составлен админпротокол. Штраф за нарушение предусмотрен не слишком большой — до 510 гривен (ст. 126 КоАП).

Напомним, не все случаи, когда ребенок садится в водительское кресло, заканчиваются без последствий. Осенью 2019 года несовершеннолетний водитель за рулем отцовской машины не справился с управлением и совершил смертельное ДТП.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве был замечен водитель, посадивший ребенка себе на колени и в таком виде рассекающий по городу.

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