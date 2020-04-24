Выплату больничных и пособий по безработице задерживают: названа причина

Деньги

В Украине начались задержки с выплатой больничных и пособий по безработице. Перебои происходят на фоне растущего числа безработных. В среднем задержки с выплатами составляют 13 рабочих дней.

Фонд социального страхования признает, что есть трудности с финансированием выплат по временной нетрудоспособности (больничных), а также пособий по беременности и родам, страховых выплат пострадавшим на производстве, пособий на погребение и других соцгарантий. Это связано с тем, что расходы фонда превысили его доходы. По итогам первого квартала поступило на 219,3 млн меньше, чем ожидалось.

В Фонде соцстрахования объясняют, что недостаточное поступление средств — это результат сократившихся перечислений ЕСВ (единого социального взноса), который ежемесячно платится работодателем. Первопричина — в поставленной на паузу экономике, уменьшении объемов производства. Кроме того, недавним решением физлица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ за март и апрель.

Также задержки выплат могут быть связаны не с Фондом, а с запоздавшей подачей предприятием заявлений-расчетов. В Фонде советуют наемным работникам уточнить этот вопрос у работодателя.

Напомним, с 18 апреля был увеличен минимальный размер социальной помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн. Также предусмотрены особые «карантинные» условия получения пособия.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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