Стало известно о судьбе детей из скандального фильма «Дау. Дегенерация»

Общество и люди

В Украине не стихает скандал с фильмом «Дау. Дегенерация», где были продемонстрированы эмоционально тяжелые сцены с младенцами. В свою очередь, руководство Дома ребенка, чьи подопечные снимались в фильме, утверждает, что малышам на съемках не причиняли травм. Не заметили каких-либо отклонений и усыновители детей.

«Нашим детям вред не причинялся, — заявила директор харьковского Дома ребенка № 3 Тамара Скульская в интервью КП в Украине. — Абсолютно убеждена, что травмы дети не получали, иначе бы это было видно. Сразу, как они вернулись со съемок, детей осматривали».

По словам Скульской, сейчас четверо детей, снимавшихся в скандальном фильме, уже нашли новую семью. Усыновители также не заметили каких-либо психотравм у малышей.

«Сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у усыновителей на предмет, что они травмированные, в том числе психологически, нет», — добавила директор Дома ребенка.

Руководство интерната уточнило, что им не говорили о предстоящем использовании детей в жестоких сценах. «И мыслей не было, что там что-то необыкновенное будет происходить с ребенком… Нам сказали, что это фильм о Ландау, о репрессиях… фильм о харьковчанине. У меня это не вызывало беспокойства», — подытожила директор.

Напомним, фильм «Дау» о Льве Ландау снимался около 10 лет. Картина, несмотря на жестокие сцены и разгромные оценки критиков, стала лауреатом Берлинского кинофестиваля. Российский режиссер Илья Хржановский рассказал свою версию того, что происходило с младенцами на съемочной площадке.

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