Ярославский рассказал сокровенное о своем президентстве в «Металлисте»

Украина

На популярном спортивном телеканале «Футбол 1» Александр Ярославский, легендарный экс-президент харьковского ФК «Металлист», дал большое откровенное интервью о золотой эре — 2005−2012 гг. — в истории клуба. Этот видеоматериал предваряет серию ретропоказов лучших матчей «желто-синих» в рамках спецпроекта #ЗалишайсязФутболом.

«Звезды действительно сошлись тогда в Харькове, — вспоминает Ярославский начало своего футбольного пути в эфире телеканала «Футбол 1». — Меня нашел «Металлист», и «Металлист» нашел нас всех — Маркевича, Красникова. Практически вся наша команда менеджерского состава так до последнего дня развала «Металлиста» и проработала. Как только все они ушли — «Металлист» и «приказал долго жить».

Как сказал комментатор телеканалов Футбол 1 / 2 / 3 Кирилл Круторогов, восхождение звезды ФК «Металлист» под управлением Ярославского дало старт интенсивному развитию всего украинского футбола: «Из Харькова на самом деле футбольный бум и пошел, который достиг апогея в Украине после проведения здесь Евро-2012. „Металлист“ мог развиться от команды, которая дебютировала в Еврокубках, до команды, которая была не просто грозой авторитетов в Лиге Европы, но и сама стала таким авторитетом на этом уровне. Есть такой треугольник — президент, болельщики и главный тренер. В „Металлисте“ он был объединен, и болельщики до сих пор вспоминают ту команду».

По словам Ярославского, он не мог и представить, что команда будет играть на таком уровне.

«Когда мы с Маркевичем приехали на базу, чуть ли не крысы прыгали по плечам, проваленные полы, никакой инфраструктуры вообще не было. Тогда мы взялись и начали отстраивать. Плюс еще Евро-2012 добавилось — было у нас веселое время. Но я вам скажу одно: без любви ничего невозможно сделать. Ни „Металлист“ построить, ни Евро подготовить, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение», — подчеркнул легендарный президент ФК «Металлист».

И добавил: «Нельзя отделить „Металлист“ от Харькова, а Харьков от „Металлиста“ — это все сошлось вместе».

Участники программы много времени посвятили обсуждению самых ярких эпизодов многих поединков клуба.

Ярославский очень четко помнит и детально описывает многие из них, как будто действие происходило вчера.

«Металлист» всегда играл интересную игру! Не оторвешься, пока игра не закончится!", — сказал он на просьбу журналиста выделить наиболее яркий сезон или матч своего клуба.

Экс-помощник главного тренера «желто-синих» Сергей Ковалец добавил, что «мы, футболисты, вспоминаем, какой из матчей был лучшим. Но настоящий президент оценивает именно так, как Александр Владиленович».

«Я хотел просто прыгнуть с трибуны и полететь, — так описал Ярославский свои ощущения от побед клуба, — это невозможно передать! Я благодарен футболу. Это экстаз, это не сравнить ни с чем. Кто имел к футболу отношение — тот понимает, что это такое».

Ведущий программы Дмитрий Шпирко в завершение эфира сказал, что «Металлисту», если бы президентом клуба оставался Ярославский, была бы уготована судьба чемпиона.

Бывший главный тренер «желто-синих» Мирон Маркевич поддержал его: «У меня никаких сомнений, что „Металлист“ на самом деле был очень серьезной командой. Я не хочу сейчас обидеть „Шахтер“ или „Динамо“, но у них не было шансов».

Традиционно футбольные обозреватели спросили Ярославского о возможности возвращения в футбол или вероятности возрождения «того «Металлиста».

«С «тем «Металлистом» будет весьма сложно что-то сделать. Там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Но посмотрим, что мы сможем сделать. Обещать ничего не буду. Но обещаю, что буду думать», — ответил экс-президент «Металлиста».

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