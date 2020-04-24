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Украина

Освобожденные из российского плена моряки получили статус УБД

21:03 24 апреля 2020 75
моряки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус участника боевых действий. Такое решение 24 апреля приняла комиссия Минобороны.

Статус УБД получат 22 военнослужащих Военно-Морских Сил, экипаж артиллерийских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу».

Напомним, 25 ноября 2018 года моряки выполняли боевую задачу в Керченском проливе. Вследствие огневого контакта с военными формированиями РФ суда с экипажем были захвачены в плен. Сначала украинцев вывезли в оккупированную Керчь, затем этапировали в Москву.

В Киев моряки вернулись в сентябре 2019 года, когда состоялся обмен удерживаемыми лицами с РФ. В декабре 2019 года Рада проголосовала за закон, чтобы вернувшиеся из плена украинские моряки могли получить статус УБД.

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