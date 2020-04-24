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Украина

Как Украина будет выходить из карантина: опубликован подробный план

21:35 24 апреля 2020 187
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Кабинете министров утвердили план выхода из карантина. Жесткие ограничения останутся в силе до 11 мая, поскольку ожидаются еще два всплеска заболеваемости. После этой даты власти согласны убрать некоторые запреты, если эпидситуация будет благоприятной.

Первые запреты будут сняты, когда стабилизируется соотношение заболевших и всех протестированных. На этом этапе разрешат открыться парикмахерским, будут позволены прогулки в парках и скверах (кроме детских площадок), смогут работать непродовольственные магазины, нотариусы и кофейни.

На втором этапе, после стабильного 10-дневного снижения числа заболевших, смогут вернуться в школы ученики выпускных классов, возобновит работу сфера услуг, кафе и рестораны (работа на вынос), спортзалы, открытые кинотеатры.

На третьем этапе, когда в течение 10 дней выздоровевших будет больше, чем заболевших, смогут работать спортивные и детские площадки, театры и кинотеатры, санатории, базы отдыха.

Когда новых заболевших ежедневно будет менее пяти на область, города откроют метро и остальной общественный транспорт. Смогут работать школы, стоматологические клиники.

Другие ограничения будут сняты на пятом этапе, когда речь будет идти не о заражениях внутри страны, а об отдельных привозных случаях заболевания.

план

Напомним, пока в Кабмине затрудняются назвать дату возобновления пассажирских перевозок. За 39-й день карантина зафиксированы 193 новых случая заражения, всего заболели 7,5 тыс. человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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