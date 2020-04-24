Украина

Атаки беспилотника не было: появился отчет следственной комиссии о взрывах в Балаклее

Пожар и взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области в 2017 году были спровоцированы не атакой беспилотника, а закладкой взрывчатки на открытой территории, где хранились боеприпасы. Такой вывод содержится в отчете комиссии Рады по расследованию взрывов. Отчет уже внесен в парламент и готовится к рассмотрению и обсуждению депутатами.

В основу отчета комиссии положены выводы директора Харьковского НИИ судебных экспертиз. Он пришел к выводу, что ЧП в Балаклее случилось вследствие подрыва места открытого хранения боеприпасов путем детонации заложенных в грунт взрывчатых веществ. По словам эксперта, такая версия звучала еще в самом начале расследования, но в мае 2017 года материалы расследования были переданы из Харькова в Киев, в столичный НИИ судэкспертиз.

В Харькове сомневаются в версии о провоцировании пожара беспилотником, прилетевшим со стороны РФ. Сомнения остались, несмотря на то, что такая версия озвучивалась генпрокурором, СБУ и военным прокурором.

«Комиссией установлено, что сами материалы уголовного производства содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких-либо летательных аппаратов в районе Балаклеи», — говорится в отчете.

Комиссия по расследованию пожаров на военных складах предлагает еще на 6 месяцев продлить ее работу, поскольку предстоит выяснить причины взрывов не только в Балаклее, но и на складах в Ичне, Калиновке, Сватово, Кривом Роге в период с 2014 по 2018 годы.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что комиссия по пожарам на арсенале пришла к выводу, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований.

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