Остается молиться: друг Бабкиной рассказал о ее состоянии

Шоу-бизнес

Здоровье российской певицы Надежды Бабкиной, которая находится в больнице из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пока не радует врачей.

Об этом сообщил ее друг изданию «Собеседник».

«Говорить о том, что состояние Надежды Георгиевны стабилизировалось окончательно, преждевременно. Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей», — отметил он.

Мужчина также призвал молиться за певицу. «Сейчас нам нужно всем молиться. Массовая молитва творит чудеса. Что касается дальнейшей деятельности Надежды Георгиевны, то такие заболевания без последствий не проходят. Ей предстоит долгая реабилитация», — подчеркнул он.

Медики говорят, что Бабкина уже старается разговаривать, даже сделала несколько телефонных звонков. Но вот «Модный приговор» будут снимать без нее.

Напомним, что с коронавирусом слег водитель Бабкиной и его семья.

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