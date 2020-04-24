27.04 / 27.38 28.94 / 29.51
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Остается молиться: друг Бабкиной рассказал о ее состоянии

22:41 24 апреля 2020 416
Надежда Бабкина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Здоровье российской певицы Надежды Бабкиной, которая находится в больнице из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пока не радует врачей.

Об этом сообщил ее друг изданию «Собеседник».

«Говорить о том, что состояние Надежды Георгиевны стабилизировалось окончательно, преждевременно. Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей», — отметил он.

Мужчина также призвал молиться за певицу. «Сейчас нам нужно всем молиться. Массовая молитва творит чудеса. Что касается дальнейшей деятельности Надежды Георгиевны, то такие заболевания без последствий не проходят. Ей предстоит долгая реабилитация», — подчеркнул он.

Медики говорят, что Бабкина уже старается разговаривать, даже сделала несколько телефонных звонков. Но вот «Модный приговор» будут снимать без нее.

Напомним, что с коронавирусом слег водитель Бабкиной и его семья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Надежда Бабкина

Остается молиться: друг Бабкиной рассказал о ее состоянии

граница

Карантин в Украине: срок закрытия границ продлили

Люди в крупном магазине

«Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях»

Дочь Заворотнюк

«Мы прошли это испытание»: дочь Заворотнюк обратилась к поклонникам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер