"Виноват" Трамп: американцев предостерегли от принятия внутрь санитайзеров

Мир

После слов президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус может погибнуть через минуту после того, как внутрь организма будет доставлен «дезинфицирующий» солнечный свет, британская Reckitt Benckiser, производящая антисептики, была вынуждена опубликовать официальное заявление по поводу применения санитайзеров из-за начавшихся спекуляций в медиа и вопросов к ее представителям.

Об этом пишет Newsweek.

«Нужно ясно понимать: ни при каких условиях не стоит употреблять внутрь наши дезинфицирующие продукты (внутривенно, через рот или как бы то ни было еще», — говорится в заявлении. Там же подчеркивается, что необходимо внимательно читать инструкцию и соблюдать ее.

Претензии к компании по поводу ее товаров появились после того, как президент США Дональд Трамп допустил неточность в медицинском вопросе, предположив, что COVID-19 можно было бы лечить путем введения дезинфицирующей жидкости в организм.

Высказывание американского лидера вызвало большое возмущение как дезинформирующее: политики из Демократической партии посчитали, что из-за него могут погибнуть люди, с ними согласился британский журналист Пирс Морган. В англоязычном сегменте Twitter хэштег #disinfectant на какое-то время вышел на первое место.

Тем временем в США, как писали «ФАКТЫ», коронавирусом инфицировано 903 тысячи 775 человек (плюс 17 тысяч 333 за сутки). Скончались 50 тысяч 988 больных (плюс 752 за сутки). Выздоровел 90 тысяч 261 пациент. Активными остаются 762 тысячи 526 случаев. Проведено 4 миллиона 906 тысяч 327 тестов. Если говорить о всем мире, то по состоянию на 22:09 вечера пятницы на планете выявлено 2 миллиона 804 тысячи 559 случаев заражения коронавирусом. Скончались 195 тысяч 594 инфицированных. Выздоровели 776 тысяч 387 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

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