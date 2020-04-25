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В Ухане объявили о выздоровлении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
В Китае число новых заболевших COVID-19 резко пошло на спад. А в бывшем эпицентре эпидемии — городе Ухане — не осталось тяжелых больных. 24 апреля в больнице при Университете Тунцзи подтвердили выздоровление последнего пациента, его ПЦР-тест показал негативный результат.
Как сообщает Xinhua, в Ухани и в целом по провинции Хубэй уже двадцать дней не наблюдалось новых заболевших, как и новых пациентов с подозрительными симптомами.
В целом по Китаю все еще есть инфицированные коронавирусом, но власти считают, что эти случаи — привозные, потому очень важно отслеживать лиц, контактировавших с приехавшими из-за границы.
Напомним, в СМИ была озвучена версия о том, что коронавирус распространился, когда случилась утечка из лаборатории в городе Ухань. Власти Китая такую возможность отрицают. «ФАКТЫ» приводят аргументы, озвученные Washington Post.
Также «ФАКТЫ» подготовили перевод статьи The New York Times, где изучается теория об умышленном создании нового типа коронавируса ради обретения контроля над мировой системой здравоохранения.
Фото un.org
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