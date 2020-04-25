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Доверяет не всем: эксперт рассказал об отношении Зеленского к Ермаку и другим членам команды
Президент Украины Владимир Зеленский очень болезненно реагирует на скандалы и конфликтные ситуации среди членов своей команды. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал известный политолог Владимир Фесенко.
«Насколько я знаю, президент Зеленский болезненно реагирует на скандалы и конфликты в своей команде. Из-за этого ряд его близких, но уже бывших соратников покинули его команду. Чувство командности имеет очень большое значение для Зеленского», — сказал он.
По словам политолога, в недавнем громком скандале с «пленками Ермака», Зеленский доверяет главе Офиса президента.
«Но доверяет он не всем. В упомянутом скандале с братом Ермака, насколько я знаю, президент Зеленский доверяет Андрею Ермаку (прежде всего, потому, что ни по одному эпизоду, которые фигурируют на известных видеозаписях, не было принято ни одного решения — соответственно, нет подтверждений лоббистских действий и личной заинтересованности главы Офиса президента) и не доверяет Гео Леросу (депутату из фракции „Слуга народа“, который распространил видеозаписи с Денисом Ермаком). Поэтому у президента нет абстрактного доверия к команде, есть доверие к конкретным людям. Но, как показали истории Андрея Богдана, Алексея Гончарука и Руслана Рябошапки, ни у кого (может быть, кроме узкого круга людей, которых Зеленский знает более 20 лет) нет абсолютного кредита доверия президента», — считает политолог.
Более подробно о прогнозах политических экспертов относительно политического будущего президента Украины Владимира Зеленского читайте в материале «ФАКТОВ»: Потеря власти, дробление «Слуги народа» и конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского.
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