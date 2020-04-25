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Происшествия

Мужчина прострелил ноги полицейскому: выяснились новые детали происшествия в Киеве (фото, видео)

16:54 25 апреля 2020 342
Стрельба
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве задержали мужчину, который ранил полицейского в Оболонском районе. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль», — сообщили в полиции.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщили в полиции, по дроге домой полицейский заметил подозрительного мужчину возле машин. Он решил проследить за неизвестным, а когда тот заметил, что за ним следят, начал угрожать. В ходе конфликта злоумышленник ударил полицейского в лицо. После этого он начал убегать. Полицейский побежал за преступником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка.

«В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад под Киевом мужчина обстрелял авто полицейских.

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