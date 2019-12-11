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Под Киевом мужчина обстрелял авто полицейских: введен план «Гром» (фото)
В городе Яготин Киевской области из-за неправильной парковки автомобиля произошел конфликт. По полицейским открыли огонь из ружья. Ранее в Киеве стрельбой закончился конфликт между пешеходом и водителем автомобиля Hyundai.
Пресс-служба полиции Киевской области сообщает, что наряд патрульной полиции прибыл, чтобы разобраться с неправильной парковкой автомобиля, но в этом время неизвестный мужчина начал стрелять по правоохранителям и повредил их автомобиль. Затем злоумышленник укрылся на собственном подворье.
Для задержания преступника проводится полицейская спецоперация «Гром».
Ранее сообщалось, что во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома. Полицейские задержали двух парней возрастом 14 и 15 лет, которые и устроили стрельбу. Они ответили, что вели огонь только по пустым бутылкам.
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