Спорт



В день 34-й годовщины страшной аварии на Чернобыльской АЭС корреспондент «ФАКТОВ» набрал номер знаменитого экс-форварда «Динамо», а ныне помощника Алексея Михайличенко в тренерском штабе «бело-синих» Вадима Евтушенко не только, чтобы расспросить о тех печальных днях. Первым делом поздравил находящегося на карантине Вадима Анатольевича с 40-летием семейной жизни.

— Ничего от вас не скроешь! Действительно, 26 апреля у меня годовщина свадьбы, а тогда, в 1986-м, мы на следующий день в Киеве еще и московский «Спартак» обыграли — 2:1. Помню, после поединка Валерий Лобановский не отпустил нас домой, и мы отправились на базу. Впереди был финал Кубка кубков с «Атлетико» во французском Лионе. Так вот, по пути в Кончу-Заспу я услышал в автобусе, как Валерий Васильич говорил, по-моему, Пузачу о том, что на атомной станции что-то произошло. Больше мы ничего не знали. Тем более что через день нас увезли в Москву, где до самого вылета в Париж мы тренировались на базе своих одноклубников. Кое-какая информация до нас, конечно, доходила. Дескать, авария, какое-то облако пошло не на Киев, а на север — в сторону Гомеля. Но не более того. И лишь прилетев в аэропорт Шарль де Голль, мы увидели на телемониторах страшные фото разрушенного реактора и услышали знакомые слова — Kиев, Чернобыль…

Уже позже, сопоставив факты, мы стали догадываться, почему 27 апреля перед такой важной игрой нас, как это было практически всегда, не «накачивали» партийные боссы. Никого из них на стадионе в тот день не было, только руководители спорткомитета! А ведь 1 Мая на Крещатике еще и парад был, а Гидропарк был забит загорающими. Погода, как назло, шикарная стояла.

Поскольку нас дома не было, то семьи футболистов сами занимались эвакуацией. В те дни билетов из Киева в любом направлении было не достать. Нашим родным помогал выбраться динамовский администратор Александр Чубаров, не полетевший с командой во Францию. Организовали автобус и многих отправили в Москву, а уже оттуда — кто куда. Моя жена Ира с сыновьями, правда, смогла прямиком из Киева добраться к родителям в Кировоград (нынешний Кропивницкий — Авт.).

Помните, знаменитую фотографию, когда «Динамо» привезли в Киев Кубок кубков, и с перона железнодорожного вокзала нас до автобуса едва ли не на руках несли болельщики? Так вот, болельщиков действительно хватало. Но среди них было и много людей, которые просто никак не могли уехать из Киева и находились на вокзале в поисках билетов.

Никогда не забуду жуткую картину, когда мы ехали с вокзала на базу по пустынным улицам майского Киева, на которых если кто-то и был, то только мужчины. Женщин и детей тогда отправляли из города всеми правдами и неправдами…

Читайте также — Вадим Евтушенко: «После столкновения на поле с Александром Сопко одна половина моего лица осталась на пару миллиметров «вмятой»

Пользуясь случаем, конечно же, не могли не спросить у Вадима Анатольевича о его сыновьях, живущих в Швеции. У этой страны, как известно, к карантинным мерам в связи с пандемией коронавируса особое отношение.

— Конечно же, некоторые ограничения есть и в Швеции. К примеру, Славик, живущий рядом с Хельсингборгом, работает удаленно и в офис ездит лишь раз в неделю. Но его жена ходит на работу в парикмахерскую каждый день. Как и мои внучки — в садик и в школу. А вот у Вадима в Стокгольме, где скопление людей все-таки больше, ограничения есть. Сначала он сидел дома, но теперь уже разрешили выходить на работу.

Единственное, знаю, что в Швеции запрещают выходить на улицу людям старше 70 лет. Им продукты на дом доставляют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный динамовец Анатолий Демьяненко покинул пост наставника словацкой «Нитры».

Фото ФК «Динамо»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter