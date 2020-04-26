Происшествия

В Харькове снова взорвали банкомат: фото с места инцидента

В Харькове произошел очередной подрыв банкомата — на сей раз в Московском районе. Напомним, 10 апреля при взрыве пострадал банкомат в Шевченковском районе города.

По информации полиции Харьковской области, взрыв по улице Валентиновской, 35/81 прогремел около 03:17 26 апреля.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что взрыв самодельного взрывного устройства произошел внутри банкомата.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Личности подрывников устанавливаются.

Напомним, подрыв банкомата в Шевченковском районе Харькова организовали двое… бывших патрульных.

Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве, который прогремел рано утром 26 апреля в отделении банка в Броварах под Киевом.

Фото полиции Харьковской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter