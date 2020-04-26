Происшествия

В Броварах под Киевом неизвестные устроили взрыв в отделении банка

В Броварах рано утром 26 апреля подорвали отделение банка, расположенное на улице Независимости, 7. По информации очевидцев, размещенной в соцсетях, взрыв прогремел около 4:30 утра. Напомним, в середине марта в Броварах произошел взрыв в отделении «Альфа-Банка».

Также достаточно серьезные повреждения получило само здание.

Здание после взрыва

На место инцидента прибыла полиция, но информация от правоохранителей еще не появилась. В частности, неизвестно, что успели похитить подрывники.

Напомним, в ночь на среду, 15 апреля, неизвестные взорвали банкомат в помещении магазина в Святошинском районе Киева.

Фото dtp.kiev.ua

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