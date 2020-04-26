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Спорт

Ох, уж этот карантин: чемпион Европы по футболу раздал автографы своим собакам (видео)

15:09 26 апреля 2020 103
Андре Гомеш
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Действующий чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии, полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш, получивший в ноябре прошлого года страшную травму в матче АПЛ, записал забавный видеоролик на карантине.

Футболист в экипировке английского клуба под шумы трибун вошел в комнату, и раздал автографы своим собакам, а затем сделал вид, что в командном автобусе играет в FIFA 20.

«Попытка любой ценой сохранить привычный режим», — подписал Андре Гомеш ролик, который уже посмотрели более 100 тысяч подписчиков.

Отметим, что победитель Евро-2016 Андре Гомеш — обладатель «золота» чемпионата Португалии в составе «Бенфики», а в футболке «Барселоны», которая заплатила за его переход «Валенсии» 35 млн евро, выиграл чемпионат, Кубок Испании (дважды) и Суперкубок страны.

В феврале 2020 португалец вернулся в строй после жуткого перелома ноги в матче с «Тоттенхэмом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка сборной Молдовы набивала мяч, стоя на лошади.

Фото Instagram

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