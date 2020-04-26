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Чемпион мира Пидручный трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)
Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира Дмитрий Пидручный, недавно заявивший, что Крым и Донбасс оккупировала путинская Россия, тепло поздравил супругу Ольгу с деревянной свадьбой — 5-летием их семейной жизни.
В Stories на своей страничке в Instagram спортсмен опубликовал снимки со свадьбы, сопроводив их подписью: «5 років тому. З річницею, кохана».
Отметим, что семья спортсмена воспитывает двух детей — четырехлетнюю дочь Ирину и сына Владимира, родившегося в январе 2020-го.
Кстати, совсем недавно Пидручный заявил, что, несмотря на то, что его супруга много лет прожила в России, у нее проукраинские взгляды.
«Моя жена не из России, она — из Украины. Родилась в Украине в Ужгороде, 7 или 8 лет жила там, но так сложились обстоятельства, что переехали в Россию, ее отец — россиянин. У меня никогда не было с ней никаких вопросов по поводу аннексии, агрессии.
Она разговаривает по-украински, наверное, на 99 процентов. В быту говорит лишь на украинском, очень быстро его выучила, и сейчас иногда даже меня исправляет, если я использую русизмы. Она четко придерживается того же мнения, что и я", — рассказал Дмитрий Пидручный в интервью ua.tribuna.com.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрия Пидручного на церемонии вручения «Спортивного Оскара-2019» признали «Сенсацией года».
Фото Instagram
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