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В Сеуле официально заявили, что Ким Чен Ын жив
В воскресенье. 26 апреля, советник президента Южной Кореи по вопросам внешней политики Мун Чанг Ин заявил американскому телеканалу Fox News: «Позиция нашего правительства твердая… Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Никаких подозрительных передвижений за все это время замечено не было».
Ранее в китайской соцсети Weibo появились сообщения о смерти лидера КНДР, которые тут же были подхвачены китайскими СМИ и продублированы в западной прессе. Одновременно в Японии распространялась информация о том, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.
Слухи о возможной смерти лидера КНДР или его тяжелой болезни начали стремительно распространяться, после того как он не присутствовал на праздновании 108-й годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. Этот день является в стране главным государственным праздником. В пятницу, 24 апреля, Ким Чен Ын пропустил еще одно важное мероприятие — 88-ю годовщину Вооруженных сил республики. Отсутствие главы государства и полная неизвестность о его местонахождении на протяжении двух недель подогрели информацию о его возможной кончине.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»