«Упаси, Бог»: Степаненко высказалась о возможном воссоединении с Петросяном

Шоу-бизнес

Известная юмористка Елена Степаненко, у которой якобы недавно появился молодой ухажер, продолжает вести свою новую передачу под названием «Ещё не вечер» на одном из телеканалов в РФ.

Очередной героиней нового шоу артистки стала певица и телеведущая Ольга Бузова, пишет КП.

Вероятно, в связи с тем, что личные истории Степаненко и Бузовой в чем-то похожи (ранее Бузова пережила болезненный развод с Дмитрием Тарасовым, а Степаненко прямо сейчас находится в бракоразводном процессе с Евгением Петросяном), в новом выпуске передачи речь пошла о разводах.

Когда телеведущая Ольга Бузова отметила, что история знает массу примеров, когда бывшие звёздные супруги возобновляли свой роман (те же Брэд Питт и Дженнифер Энистон), Степаненко призналась, что ни при каком условии не хочет примирения с экс-супругом.

На вопрос о возможном воссоединении в будущем Степаненко эмоционально ответила: «Ой, упаси бог!»

Но и заводить новые отношения она, вопреки настойчивым ухаживаниям, пока не готова.

«У меня никого нет, но весна ведь только начинается», — приоткрыла Елена завесу тайны личной жизни.

В то же время благодаря Бузовой, отмечает издание, Степаненко недавно завела страницу в соцсетях. За сутки на неё подписалось уже несколько тысяч человек. И многие поклонники задаются вопросом, как быстро она догонит по числу подписчиков Татьяну Брухунову, молодую музу и, по слухам, маму маленького сына Петросяна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 67-летняя Елена Степаненко призналась, что не теряет надежды стать матерью, для чего она ранее заморозила яйцеклетки.

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