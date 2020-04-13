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Шоу-бизнес

67-летняя Елена Степаненко заморозила яйцеклетки

13:16 13 апреля 2020 566
Елена Степаненко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Помолодевшая и похудевшая после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко, у которой якобы появился молодой ухажер, удивила неожиданным признанием. 67-летняя юмористка призналась, что не теряет надежды стать матерью, ранее она заморозила яйцеклетки. Об этом она рассказала в своем новом шоу «Еще не вечер» в беседе с коллегой Ефимом Шифриным.

Когда Елена пыталась поднять штангу, он остановил ее словами: «Лена, остановись, тебе же еще рожать!».

— Рожать? Ты готов? — спросила в ответ Стапаненко.

— А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике, — отшутился или же всерьез парровал Шифрин.

— Да, прямо в холодильнике. А у тебя? — удивила признанием Елена.

В ответ юморист признался, что тоже воспользовался заморозкой материала еще в 1993 году.

Напомним, Елена Степаненко прожила в браке с Евгением Петросяном почти 30 лет, детей у них не было. Пара все еще делит имущество в судах. Дочь юмориста от первого брака Викторина сейчас стала на сторону мачехи. А 74-летний Евгений Ваганович, говорят, снова стал отцом. Суррогатная мать родила для него и молодой супруги Татьяны Брухуновой сына.

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67-летняя Елена Степаненко заморозила яйцеклетки

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