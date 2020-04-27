Чубаров призвал обсудить нарушение прав человека в Крыму в "нормандском формате"

Украина

Перенесший в связи с карантином Марш на Крым председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал обсудить положение с правами человека, в частности с правами крымских татар в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в «нормандском формате», а также усилить международные санкции в отношении России из-за оккупации Крыма.

Об этом 26 апреля он написал в своем Facebook.

Следует отметить, что с таким обращением Чубаров выступил в день годовщины запрета деятельности Меджлиса оккупационными властями РФ — 26 апреля.

«26 апреля 2016 российский оккупационный „верховный суд Крыма“ объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Позже, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение», — напомнил Чубаров.

Этот запрет Россия насаждает и за пределами своей территории, в оккупированном Крыму, отмечает издание «Радио Свобода».

При этом Чубаров указывает, что запрет Меджлиса — высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа — является одной из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения в Крым и противодействует попыткам его аннексии, которые продолжаются.

«Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировал откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продолжается, а его члены во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям», — подчеркнул Чубаров.

Кроме того, добавил он, Россия «демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию „воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис“, а также обеспечить свободный в въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа».

По словам Чубарова, в условиях репрессий, усиливаются в отношении крымских татар и украинцев по национальности в оккупированном Россией Крыму, категорических отказов России освободить крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей России о том, что, мол, «вопрос о принадлежности Крыма закрыт», «призываем участников видеоконференции „нормандского формата“ на уровне министров, которая запланированна на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированом Крыму».

Председатель Меджлиса также призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России «до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров жестко прокомментировал предложение главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии пустить воду в Крым, завив, что оно равнозначно сдаче России полмиллиона крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter