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Украина

"Марш на Крым" перенесли: Чубаров назвал причину

0:19 1 апреля 2020 49
Рефат Чубаров
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Проведение международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» пока что переносится, ее точная дата будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как известно, мероприятие планировалось провести 3 мая.

«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции „Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства“ — организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма — объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», — указывает Чубаров.

При этом Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров допустил, что 3 мая возможен силовой вариант перехода крымскими татарами админграницы с оккупированным Крымом в пункте пропуска «Чонгар» в рамках международной мирной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

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