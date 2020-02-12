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Украина

"Попытка сдать татар и украинцев": Чубаров жестко ответил Арахамии относительно подачи воды в Крым (видео)

0:58 12 февраля 2020 16
Рефат Чубаров
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым, как это предлагает глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в комментарии для UA: Крим.

Чубаров отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. А сейчас для этого создается соответствующий психологический фон.

«Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не менее 500 тысяч… Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду … Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду — этого нельзя делать «, — сказал он.

Комментарий главы Меджлиса последовал в качестве реакции на словам Давида Арахамии, который заявил, что считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел «, — сказал Арахамия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич категорически отверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова. По его словам, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Таким образом он прокомментируя слухи, появившиеся в сети в связи с запланированным на 11−12 февраля выездным заседанием комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.

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