Три аргентинских футболиста уже неделю живут в аэропорту Франкфурта из-за карантина (фото)

Спорт

Аргентинские футболисты Леонардо Хиль, Серхио Виттор и Кристиан Гуанка не по собственной воле примеряли на себя роль Тома Хэнкса в фильме «Терминал», где главный герой Виктор Наворски вынужден долгое время жить в терминале аэропорта.

Игроки, выступающие в Саудовской Аравии (Хиль — за «Аль-Иттихад», Виттор — за «Дамк» и Гуанка — за «Аль-Шабаб»), на время карантина решили вернуться домой в Аргентину, но, долетев до немецкого Франкфурта, столкнулись с проблемой. Футболисты, а также мать и две дочери одного из них, должны были вылететь в Буэнос-Айрес через Сан-Паулу еще 17 апреля, но не получили специальное разрешение и были сняты с рейса за пять минут до отлета, в итоге застряв в транзитном терминале.

Леонардо Хиль, Серхио Виттор и Кристиан Гуанка

«Мы спим в аэропорту. Внутри есть небольшая гостиница, но там нет мест. Мы нашли только две комнаты, но отдали их дочерям и матери Гуанки. Она в зоне риска. Только одну ночь мы поспали в отеле. В любом случае, аэропорт пустой», — рассказал Хиль, выйдя в прямой эфир новостей на телеканале TNT Sports.

Отметим, что разрешение на возвращение граждан Аргентины в страну может быть выдано только Национальным управлением полетами страны совместно с правительством и министерством здравоохранения. Футболисты просят, чтобы их включили в список граждан Аргентины для репатриации из Европы, но пока никакой реакции аргентинских чиновников не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих застряла в Португалии на карантине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter