- 09:26 В глобальном потеплении увидели позитив для Украины
- 09:12 Зеленскому пора готовиться к протестам: названы возможные сроки
- 09:00 Польша собирается чартерами забирать сезонных работников из Украины
- 08:46 Мелания Трамп скромно отметила свое 50-летие на карантине
- 08:45 Три аргентинских футболиста уже неделю живут в аэропорту Франкфурта из-за карантина
- 08:31 Пожары в Чернобыле: свежие данные о ситуации возле ЧАЭС
- 08:06 Покрыто тайной: что известно о жене и детях Ким Чен Ына
- 08:02 Грозит ли Зеленскому Майдан и при чем тут Аваков
- 07:58 Намек на роман Тины Кароль и недовольство Дана Балана: чем запомнился суперфинал «Голосу країни-10»
- 07:54 Как украинцы будут отдыхать в мае: календарь выходных и прадников
- 07:42 Скорпион решит наболевший вопрос, а Водолей реализует давнюю идею: гороскоп на неделю
- 07:19 Почти летнее тепло и грозы: синоптики дали прогноз погоды до конца апреля
Три аргентинских футболиста уже неделю живут в аэропорту Франкфурта из-за карантина (фото)
Аргентинские футболисты Леонардо Хиль, Серхио Виттор и Кристиан Гуанка не по собственной воле примеряли на себя роль Тома Хэнкса в фильме «Терминал», где главный герой Виктор Наворски вынужден долгое время жить в терминале аэропорта.
Игроки, выступающие в Саудовской Аравии (Хиль — за «Аль-Иттихад», Виттор — за «Дамк» и Гуанка — за «Аль-Шабаб»), на время карантина решили вернуться домой в Аргентину, но, долетев до немецкого Франкфурта, столкнулись с проблемой. Футболисты, а также мать и две дочери одного из них, должны были вылететь в Буэнос-Айрес через Сан-Паулу еще 17 апреля, но не получили специальное разрешение и были сняты с рейса за пять минут до отлета, в итоге застряв в транзитном терминале.
«Мы спим в аэропорту. Внутри есть небольшая гостиница, но там нет мест. Мы нашли только две комнаты, но отдали их дочерям и матери Гуанки. Она в зоне риска. Только одну ночь мы поспали в отеле. В любом случае, аэропорт пустой», — рассказал Хиль, выйдя в прямой эфир новостей на телеканале TNT Sports.
Отметим, что разрешение на возвращение граждан Аргентины в страну может быть выдано только Национальным управлением полетами страны совместно с правительством и министерством здравоохранения. Футболисты просят, чтобы их включили в список граждан Аргентины для репатриации из Европы, но пока никакой реакции аргентинских чиновников не последовало.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих застряла в Португалии на карантине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..