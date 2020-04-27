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Мелания Трамп скромно отметила свое 50-летие на карантине

8:46 27 апреля 2020 248
Дональд и Мелания Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Первая леди США Мелания Трамп отметила 26 апреля свое 50-летие. Юбилей отмечали скромно, в домашних условиях — из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. В Белом доме собрались одни лишь члены семьи.

Супруга Дональда Трампа также получила более миллиона поздравлений от рядовых американцев. Сам Трамп написал в Twitter: «Счастливого дня рождения Мелании, нашей прекрасной первой леди!».

Миссис Трамп в честь своего дня рождения сама сделала подарки и разослала в детские больницы разных штатов пледы, рюкзаки, книги и настольные игры для персонала и пациентов этих медицинских заведений.

Мелания, в девичестве Кнаусс, родилась в Словении (тогда еще входившей в состав Югославии). В 1996 году переехала в США, рассчитывая сделать успешную карьеру модели. За бизнесмена Трампа она вышла замуж в 2005 году, став его третьей женой. В 2006-м родила сына Бэррона — пятого ребенка Трампа. В этом же году она официально стала гражданской США.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Ни масок, ни дистанции: Дональд и Мелания Трамп приняли участие в церемонии посадки дерева в Белом доме.

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