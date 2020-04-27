Мир

Девочка нашла на пляже раковину с одним из самых ядовитых существ в мире (видео)

На пляже австралийского города Сидней маленькая девочка собирала раковины, складывая их к себе за пазуху в купальник. Как пишет издание Daily Mail, когда ребенок принес показать одну из своих находок маме, у той едва не случился сердечный приступ: из ракушки выпал затаившийся в ней синекольчатый осьминог. Эти животные, обитающие в прибрежных водах Тихого океана, считаются одними из самых ядовитых в мире.

Несмотря на небольшой размер, они обладают достаточно агрессивным характером. Будучи потревоженными или обороняясь, они нападают на противника, включая человека, кусая его клювом и впрыскивая ядовитую слюну.

Отец девочки Стюарт Макинтайр посадил осьминога в игрушечное ведерко дочери и заснял его на виде. Родители ребенка говорят, что их дочь была на волосок от гибели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире.

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