- 09:54 Не только коронавирус: 2020 год принесет людям голод, засуху и нашествие саранчи
- 09:44 Кличко отреагировал на скандал со своим замом Слончаком
- 09:41 Из «Барселоны» в «Реал»: названы самые скандальные переходы в истории футбола
- 09:34 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:32 Девочка нашла на пляже раковину с одним из самых ядовитых существ в мире
- 09:26 В глобальном потеплении увидели позитив для Украины
- 09:12 Зеленскому пора готовиться к протестам: названы возможные сроки
- 09:00 Польша собирается чартерами забирать сезонных работников из Украины
- 08:46 Мелания Трамп скромно отметила свое 50-летие на карантине
- 08:45 Три аргентинских футболиста уже неделю живут в аэропорту Франкфурта из-за карантина
- 08:31 Пожары в Чернобыле: свежие данные о ситуации возле ЧАЭС
- 08:06 Покрыто тайной: что известно о жене и детях Ким Чен Ына
Из «Барселоны» в «Реал»: названы самые скандальные переходы в истории футбола (фото)
Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг наиболее скандальных трансферов в истории футбола.
Возглавил список шотландец Мо Джонстон, который в 1989 году перешел из французского «Нанта» в шотландский «Рейнджерс». Все дело в том, что до переезда во Францию нападающий защищал цвета злейших врагов «рейнджеров» из «Селтика». Первый в истории «Рейнджерс» купленный футболист с католической верой вызвал бурю гнева у фанатов обеих команд, которые грозились сжечь свои абонементы и прозвали Мо Иудой. Впрочем, это не помешало Джонстону провести за «рейнджеров» два сезона и дважды стать чемпионом Шотландии.
На второе место журналисты поставили португальца Луиша Фигу, сменившего «Барселону» на мадридский «Реал» в 2000-м. Фанаты каталонцев, считавшие Фигу предателем, в первом же матче португальца за «Реал» на «Камп Ноу» встретили его оглушительным свистом и закидыванием различными предметами, среди которых оказалась даже свиная голова. В итоге и «Барселоне», и «Реалу» футболист отдал по пять лет игровой карьеры.
Замыкает тройку «лидеров» рейтинга трансфер защитника Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м. Ненависть фанатов «шпор» к футболисту за переход в стан злейшего врага не утихла даже спустя годы. В частности, в январе 2009-го четырем болельщикам «Тоттенхэма» было запрещено на протяжении последующих трех лет посещать стадионы Англии и Уэльса за распевание в адрес Кэмпбелла оскорбительной песни с использованием непристойных выражений гомофобного и расистского содержания.
Добавим, что в топ-пятерку также входят переходы итальянца Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990-м и сменившего в 1983-м «Аякс» на «Фейеноорд» голландца Йохана Кройффа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси и Диего Симеоне названы самыми высокооплачиваемыми футболистом и тренером в мире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"