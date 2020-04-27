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Спорт

Из «Барселоны» в «Реал»: названы самые скандальные переходы в истории футбола (фото)

9:41 27 апреля 2020 33
Луиш Фигу со свинной головой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг наиболее скандальных трансферов в истории футбола.

Возглавил список шотландец Мо Джонстон, который в 1989 году перешел из французского «Нанта» в шотландский «Рейнджерс». Все дело в том, что до переезда во Францию нападающий защищал цвета злейших врагов «рейнджеров» из «Селтика». Первый в истории «Рейнджерс» купленный футболист с католической верой вызвал бурю гнева у фанатов обеих команд, которые грозились сжечь свои абонементы и прозвали Мо Иудой. Впрочем, это не помешало Джонстону провести за «рейнджеров» два сезона и дважды стать чемпионом Шотландии.

Джонстон (справа) дважды стал с "Рейнджерс" чемпионом Шотландии

На второе место журналисты поставили португальца Луиша Фигу, сменившего «Барселону» на мадридский «Реал» в 2000-м. Фанаты каталонцев, считавшие Фигу предателем, в первом же матче португальца за «Реал» на «Камп Ноу» встретили его оглушительным свистом и закидыванием различными предметами, среди которых оказалась даже свиная голова. В итоге и «Барселоне», и «Реалу» футболист отдал по пять лет игровой карьеры.

Замыкает тройку «лидеров» рейтинга трансфер защитника Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м. Ненависть фанатов «шпор» к футболисту за переход в стан злейшего врага не утихла даже спустя годы. В частности, в январе 2009-го четырем болельщикам «Тоттенхэма» было запрещено на протяжении последующих трех лет посещать стадионы Англии и Уэльса за распевание в адрес Кэмпбелла оскорбительной песни с использованием непристойных выражений гомофобного и расистского содержания.

Сол Кэмпбелл (справа) вместе с легендой "Арсенала" Тьерри Анри

Добавим, что в топ-пятерку также входят переходы итальянца Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990-м и сменившего в 1983-м «Аякс» на «Фейеноорд» голландца Йохана Кройффа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси и Диего Симеоне названы самыми высокооплачиваемыми футболистом и тренером в мире.

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