Названы самые высокооплачиваемые футболист и тренер в мире (фото)

Спорт

Авторитетное издание France Football, которое ежегодно вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мировом футболе. Добавим, что учитывались не только зарплата в клубах, но также бонусы и поступления от рекламных контрактов.

Возглавил список, причем с солидным отрывом, наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который в год зарабатывает 40,5 млн евро. Аргентинский специалист возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года, за это время по одному разу выиграв чемпионат Испании, а также завоевав Кубок и Суперкубок страны, по два раза став победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА, а также дважды (оба раза — неудачно) выведя команду в финал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне дважды привел "Атлетико" к победе в Лиге Европы

На втором месте расположился наставник миланского «Интера» Антонио Конте с годовым окладом 30 млн евро. Специалист работает с «неро-адзурри» с лета 2019 года, а до этого трижды приводил «Ювентус» к званию чемпиона Италии и один раз сделал чемпионом Англии лондонский «Челси».

Замыкает тройку лидеров главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, зарабатывающий 27,5 млн евро. Работающий в Манчестере с июля 2016-го наставник по два раза стал чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, три раза выиграл Кубок лиги и однажды Кубок Англии.

Что касается наиболее богатых футболистов, то рейтинг возглавляет нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого суммарный годовой доход достигает 131 млн евро. Немного аргентинцу уступает его извечный конкурент в достижении всевозможных рекордов португалец Криштиану Роналду (118 млн), а на третьей позиции располагается бразилец Неймар (95 млн).

В рейтинге самых богатых Месси опережает Роналду

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер Флойд Мэйвезер-младший стал самым высокооплачиваемым спортсменом прошлого десятилетия.

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