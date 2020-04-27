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Очень вкусные блюда из картофеля: легкие рецепты (фото)
Кто был студентом, знает: нет ничего вкуснее жареной картошки. Картофель пользуется популярностью и у гурманов в ресторанах. А сегодня, когда практически все человечество оказалось на карантине, блюда из картофеля — настоящая палочка-выручалочка. Вкусно и сытно, к тому же недорого.
Рецептами вкусных блюд из картофеля с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеби.
— Как поется в известной песне, «тот не знает наслажденья, кто картошки не едал»? По-моему, сказано точно, — говорит Иля Антеби. — Наслаждение — это эндорфины, гормоны радости. А лишняя порция эндорфинов в дни карантина никому не повредит. Может быть, поэтому картофель вновь стал королем стола. Из него можно приготовить невероятное количество бюджетных, но в то же время вкусных и питательных блюд на завтрак, обед и ужин.
— Какое же блюдо порекомендуете?
— Самое простое — картошка в духовке. Вот мой рецепт.
Картошка в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг картошки и морковки (в любом соотношении)
- 3−4 зубчика чеснока
- 2 чайные ложечки меда
- 1/5 чайной ложечки корицы
- 2 чайные ложечки орегано или тимьяна
- 1 чайная ложечка розмарина
- 1 чайная ложечка сладкой паприки
- 1,5 чайной ложечки соли (лучше крупной)
- 4 ложки оливкового масла
- 1 ложка хлебной крошки (не обязательно)
Приготовление:
Картошку в кожуре и морковку хорошо помыть и нарезать ломтиками. Переложить в глубокую миску. Добавить тонко нарезанный чеснок и остальные специи. Полить растительным маслом и хорошенько перемешать ложкой.
Высыпать содержимое миски на противень с бумагой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30−40 минут. Во время запекания картошку не мешать. Она должна стать мягкой и очень хорошо подрумяниться.
— Можно представить, как это вкусно.
— А еще посоветую запечь в духовке картошку с капустой.
Картошка в духовке с капустой в масле
Ингредиенты:
- картошка
- капуста
- сливочное масло или оливковое
- соль обычная и крупная
- чеснок
- тмин
Приготовление:
Сначала отварить картофель в мундире в подсоленной воде.
В маленькой мисочке растопить масло. У меня на 4 картошки ушло 50 г масла. Вместо сливочного масла можно использовать оливковое или пополам то и другое.
Готовую картошку в мундире переложить на противень или в форму для выпечки. Каждую раздавить картофеледавилкой и смазатьм маслом при помощи силиконовой кисточки.
Сверху и вокруг картошки выложить кусочки капусты. Ее тоже смазать маслом. Все это посолить чуточкой крупной соли, посыпать тмином и измельченным чесноком.
Выпекать при температуре 250 градусов 15 минут. Лучше под грилем. Капуста должна подрумяниться.
— Многие люди до карантина стали отказываться от картофеля, поставив под сомнение его полезность. Как вы считаете, вернет ли этот овощ былую популярность?
— Еще как вернет! Ведь именно в дни кризиса мы переоцениваем жизненные ценности, возвращаемся к корням и хорошо забытому старому. А хорошо забытое старое гласит, что картофель — это второй хлеб, в котором нуждаются наш организм и душа.
— Какое блюдо из картофеля у вас любимое?
— Картошечка, жаренная на подсолнечном масле. Ну что может быть вкуснее? И не важно с чем: мясом, рыбой, овощами или глазуньей. И именно жаренная на старой чугунной сковородке.
— Назовите лучшие, с вашей точки зрения, сочетания продуктов с картофелем.
— С картошкой сочетается абсолютно все. Но есть комбинации, которые, буквально взрывают мозг. Во-первых, жареная картошка с селедкой и свежим овощным салатом, заправленным сметаной и укропом. Во-вторых, запеченные в духовке ломтики неочищенного картофеля — с прованскими специями, чесноком и оливковым маслом. Также очень люблю картофельное пюре на сливочном масле с тонким и хрустящим шницелем, лучше куриным. И, конечно, что-то невероятное — картошка, тушенная с мясом и грибами, и обязательно с бокалом красного вина.
— А какой картофельный деликатес ваш любимый?
— Картофельный гратен. Приготовьте — не пожалеете.
Картофельный гратен
Ингредиенты:
- 1 кг картошки
- 300 мл сливок
- 100 мл молока
- 70 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложечка соли
- щепотка белого перца
- чуточку мускатного ореха
- сливочное масло
Приготовление:
Картошку очистить и нарезать на очень тоненькие кружочки или полукружочки.
Сыр натереть на терке. В миске смешать сливки, молоко, выжатый чеснок, соль, перец и мускатный орех.
Форму для выпечки смазать маслом. Выложить веером картошку. Присыпать сыром, на него выложить второй слой картошки. Его тоже присыпать частью сыра.
Залить молочной жидкостью и присыпать оставшимся сыром.
Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке ровно час. Если картошка начнет сильно румяниться, просто прикройте форму бумагой для выпечки.
— Можно ли картофель использовать для десертов?
— Вполне. Например, в австрийской кухне есть десерт из сладкого картофельного пюре. Он готовится в виде маленьких тефтелек, начиненных фруктами и зажаренных в масле с миндалем. Тайцы варят картошку в сладком кокосовом молоке, а американцы готовят пай (пирог) из сладкого картофеля — батата.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Говорят, что красота спасет мир. Насчет картошки не знаю, но уверена, что благодаря ей мы будем сыты, здоровы и довольны. А это значит, мы выживем и все будет хорошо. Ешьте картошку на здоровье!
Ранее кулинар Иля Антеби поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами салатов.
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Фото из альбома Или Антеби
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