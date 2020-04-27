Обратилась в полицию: мошенники довели до слез Лесю Никитюк (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала постельное фото, расплакалась перед камерой из-за мошенников.

Оказалось, в сети от имени Леси «разыгрывают» автомобиль. Для участия в розыгрыше мошенники требуют перевести деньги на их счет. Многие люди сделали это, а после обратились к Никитюк с требованием отдать деньги.

«Пожалуйста, ребята, я обращаюсь к вам, может хватит уже?! Я вас прошу, напишите мне, сколько вам нужно денег, чтобы тысячи людей не писали мне, что я их развожу. Пожалуйста, напишите сколько вам нужно гре**нных денег, я вам готова их заплатить, только чтобы вы прекратили этот развод», — записала Леся обращение к мошенникам.

Позже она написала, что обратилась в киберполицию.

Напомним, ранее в Telegram появились боты, торгующие личными данными украинцев.

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