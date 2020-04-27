27.05 / 27.39 29.01 / 29.61
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Telegram появились боты, торгующие личными данными украинцев

11:13 27 апреля 2020 60
Компьютер
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В мессенджере Telegram продаются персональные данные украинцев, вероятно, из украденной базы «ПриватБанка», администрация которого ранее неоднократно предупреждала об активизации мошенников.

Как передает издание AIN.UA, в Telegram были обнаружены два бота, один из которых — «Досье» — уже закрыли, а второй продолжает работу.

В «Досье» можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и индивидуальный налоговый номер: 10 запросов стоили 50 долларов, 50 — 100 долларов, 200 — 200 долларов. По данным издания, оба бота использовали одну и ту же базу данных.

Название второго бота не приводится, поскольку он все еще действует.

Тем временем изданию в «ПриватБанке» сообщили, что знают о проблеме, и что еще 23 апреля подали заявление в полицию. «Мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — сообщили в банке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «ПриватБанке» призвали украинцев не участвовать ни в каких конкурсах, которые проводятся якобы от имени банка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Алиев

Алиев получил нагоняй от бывшей жены, рассказав о сексе втроем при детях: видео взорвало сеть

пенсионерка

Коронавирус убивает тех, кому нужно платить пенсию: генерал указал на важную тенденцию

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер