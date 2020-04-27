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В Telegram появились боты, торгующие личными данными украинцев
В мессенджере Telegram продаются персональные данные украинцев, вероятно, из украденной базы «ПриватБанка», администрация которого ранее неоднократно предупреждала об активизации мошенников.
Как передает издание AIN.UA, в Telegram были обнаружены два бота, один из которых — «Досье» — уже закрыли, а второй продолжает работу.
В «Досье» можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и индивидуальный налоговый номер: 10 запросов стоили 50 долларов, 50 — 100 долларов, 200 — 200 долларов. По данным издания, оба бота использовали одну и ту же базу данных.
Название второго бота не приводится, поскольку он все еще действует.
Тем временем изданию в «ПриватБанке» сообщили, что знают о проблеме, и что еще 23 апреля подали заявление в полицию. «Мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — сообщили в банке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «ПриватБанке» призвали украинцев не участвовать ни в каких конкурсах, которые проводятся якобы от имени банка.
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