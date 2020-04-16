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Шоу-бизнес

«А можно рядом полежать?» Леся Никитюк завела поклонников пикантным фото

11:05 16 апреля 2020 171
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее показала наряд из одеяла, решила порадовать своих поклонников новым челленджем «Оставайся дома».

Для этого, уверена Леся, нужно просто лежать. Она опубликовала фото, на котором лежит в коротеньких шортах, демонстрируя всем идеальную пятую точку.

Леся Никитюк

«А можно рядом полежать?», «Хорош персик», «Какая красивая ж… а», «Челлендж «С Леськой в постель», «Леся, устала?», «А можно, чтобы шорты короче?» — радуются комментаторы.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Напомним, что ранее старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария приняла участие в популярном магшот-челлендже и шокировала пользователей сети внешним видом — синяками на лице.

А голая Настя Каменских станцевала с подушками, чтобы поддержать один из челленджей. Кстати, с подушками сфотографировались Анна Ризатдинова, Слава Каминская и многие другие.

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