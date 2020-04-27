«Родители связывали меня скотчем и били»: шокирующая история алкозависимой «пацанки» (фото)

Шоу-бизнес

27 апреля в эфир Нового канала выйдет 11-й выпуск четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки». На этот раз девушки пройдут непростые испытания во время поездки в Чернобыль. Правда, уже без 18-летней Екатерины Устиновой, которая покинула проект. История Екатерины #Канарейки Устиновой из Киева полна трагических событий. В 14 лет девушка впервые попробовала самогон, узнав, что ее удочерили. Ей пришлось столкнуться с насилием и сексуальными домогательствами отчима. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Екатерина откровенно рассказала о пагубной зависимости, своих страхах и желании покончить жизнь самоубийством.

«Мама угрожала детдомом и говорила, чтобы мы шли искать родных родителей»

— Катя, вы признавались, что не выпивать на проекте было очень сложно. После реалити удалось избавиться от этой зависимости?

— Покидая «Від пацанки до панянки», помню, подумала: «Если сейчас вернусь домой и мне предложат выпить, не откажусь». Но я все же отказалась. Сейчас почти не употребляю. Время от времени могу выпить пива, но не в таких дозах, как это было раньше.

— Что заставило 14-летнюю девушку употреблять алкоголь? Ведь именно в этом возрасте, как рассказывали на проекте, вы впервые его попробовали.

— Начала пить после того, как узнала, что нас с сестрой Настей удочерили. Как сегодня, помню тот день. Я прогуляла школу и пошла бродить по Киеву. А чтобы не надоедали, выключила телефон. Уже в девять вечера вернулась. Но пошла не домой, потому что боялась, что будут ругать, а к тете. Там мне открыла ее дочь Ира и заявила, что меня ищет полиция. Потом вернулась тетя и начала на меня кричать. В пылу ссоры у нее вырвалось, что мы с Настей приемные. После этого все изменилось: родители стали относиться к нам с сестрой по-другому. И чтобы как-то забыться, я начала выпивать. Тогда мне нравилось состояние опьянения, когда забываешь обо всех своих проблемах.

— В чем изменилось отношение родителей к вам?

— Оно стало намного хуже. Раньше мы хорошо жили: часто ездили на море, в горы. Потом родители развелись, появился отчим. Все было нормально, но после того, как мы узнали правду, что-то как будто сломалось. Нас с сестрой связывали скотчем и били за плохие оценки. Закрывали холодильник на замок. Мама угрожала детдомом и говорила, чтобы мы шли искать родных родителей.

— На проекте вы признавались, что отчим тогда же начал к вам приставать…

— Мне было 14 лет. Это произошло в сарае. Меня спасла тогда сестра, которая зашла позвать меня к телефону. Поэтому дальше поцелуев не зашло. Это снова повторилось в 17 и 18 лет. Но, признаться, я решилась рассказать об этом только на проекте, после общения с психологом. Потому что отчим угрожал: если расскажу кому-то, закатает в асфальт.

— Как мама отреагировала, узнав обо всем?

— Никак. Я позвонила с проекта и рассказала, а она бросила трубку. Предполагаю, что отчим мог заявить, что выдумываю, что мне показалось, что в то время я постоянно выпивала. А мама верила ему, потому что любит. Помню, после проекта отчим позвонил мне и говорит: «Зайчик, давай забудем обо всем, что между нами было». Однако я все равно ему не верю и боюсь, что его угрозы могут осуществиться.

«Напиваясь, я принимала большое количество разных таблеток и оказывалась в реанимации»

— Некоторые «пацанки» не скрывали, что после пережитого думали о самоубийстве.

— И у меня были такие мысли и попытки. Неоднократно, напиваясь, я принимала большое количество разных таблеток и оказывалась в реанимации. Однажды пыталась прыгнуть с моста. Но меня спас неизвестный мужчина: подошел и предложил прыгнуть вместе. Уже перелезал через забор, и я сказала, что никто никуда прыгать не будет. Потом мы пошли на заправку. Это было где-то в пять утра. Я купила ему пачку сигарет и энергетик и еще с собой дала 100 или 200 гривен. Словом, развел он меня (улыбается. — Авт.). Но я благодарна ему за то, что он сделал.

— Вы улыбаетесь при слове «развел», поскольку и сами занимались подобным до проекта?

— У меня было несколько мужчин, у которых я просила деньги. Был Феликс из Америки. Как-то подсчитала, что в сумме он перекинул мне 30 тысяч гривен. Я обманывала, что финансы нужны мне на лечение. Даже фото из медучреждения посылала. У меня просто больница недалеко от дома, и я ходила туда фотографироваться напротив реанимации. Был также Дима. За то, как обращалась с ним, мне стыдно больше всего. Мы познакомились, когда мне было 15 лет. И следующие три года я врала, что люблю его. Хотя мне нужны были от него только деньги на выпивку. Если бы сказала правду, то, возможно, Дима уже женился бы и имел детей.

— Какое испытание на проекте было для вас самым полезным?

— Наверное, испытание с дневниками. В них было написано наше возможное будущее, если мы не одумаемся и не изменимся. В моем было о смерти сестры и алкоголизме. Когда я впервые это прочитала, то у меня случилась истерика. Но потом перечитывала дневник каждый божий день. Мне очень жаль, что я его забыла в доме для обездоленных, где у нас были испытания.

— Как изменилась ваша жизнь после «Від пацанки до панянки»?

— Отношения с родителями, к сожалению, не улучшились. Но с сестрой Настей мы начали общаться. Некоторое время я даже жила у них с парнем. Когда это будет возможно, планирую поехать в Грецию. Там живет моя подруга, и у ее мужа — свой ресторан. Она зовет на работу. Также думаю об учебе в вечерней школе, потому что у меня за плечами только девять классов. И в будущем хотелось бы поступить в университет.

Ранее о самом сокровенном «ФАКТАМ» рассказала другая участница проекта — Евгения Мазур. Девушка откровенно говорила о накрозависимости, отце-наркомане и своей новой жизни.

А 20-летняя Сабина Шейко из Харьковской области рассказывала, что употребляла алкоголь и наркотики, четыре раза ее насиловали и столько же раз Сабине пришлось делать аборт.

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