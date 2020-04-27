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Бесстрашный медоед дал отпор целому прайду львов (видео)

15:32 27 апреля 2020 152
Медоед
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Национальном парке Крюгера в ЮАР засняли видео, на котором маленький, но бесстрашный медоед дает отпор сразу семи львицам, решивших попробовать им пообедать. Медоед издает угрожающее рычание и кидается на львиц, которые не решаются подйти к нему достаточно близко и напасть, хотя и не прекращают преследовать. В конце концов звери исчезают из поля зрения. Судьба храброго медоеда остается неизвестной.

Медоед, известный также под названием лысый барсук, несмотря на сравнительно небольшие размеры (от 55 до 77 сантиметров длиной) обладает свирепым нравом и безоглядной отвагой. Его не смущает ни величина, ни количество противников. Книга рекордов Гиннесса ранее провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как другой медоед вступил в бой за питона с двумя шакалами — и победил.

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