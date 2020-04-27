- 15:33 Украинского рекордсмена Олега Софяника не выпускают из Крыма: что происходит
- 15:32 Бесстрашный медоед дал отпор целому прайду львов
- 15:27 Админсуд Киева начал рассмотрение "антикарантинных" дел против Кабмина
- 15:24 Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля (обновляется)
- 15:23 В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями
- 15:18 Тина Кароль и Дан Балан в спальне певицы чувственно спели о любви
- 15:15 Все его любители — лохи: сеть обсуждает видео с резкими словами Дубинского в адрес Саакашвили
- 15:12 «Дарница» оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией
- 14:50 Святогорская лавра продолжает работать — там и дальше не соблюдают карантин
- 14:43 Россияне завезли коронавирус в Крым: на обсервацию отправили 700 человек
- 14:34 Обратилась в полицию: мошенники довели до слез Лесю Никитюк
- 14:28 В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских
Бесстрашный медоед дал отпор целому прайду львов (видео)
В Национальном парке Крюгера в ЮАР засняли видео, на котором маленький, но бесстрашный медоед дает отпор сразу семи львицам, решивших попробовать им пообедать. Медоед издает угрожающее рычание и кидается на львиц, которые не решаются подйти к нему достаточно близко и напасть, хотя и не прекращают преследовать. В конце концов звери исчезают из поля зрения. Судьба храброго медоеда остается неизвестной.
Медоед, известный также под названием лысый барсук, несмотря на сравнительно небольшие размеры (от 55 до 77 сантиметров длиной) обладает свирепым нравом и безоглядной отвагой. Его не смущает ни величина, ни количество противников. Книга рекордов Гиннесса ранее провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как другой медоед вступил в бой за питона с двумя шакалами — и победил.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!