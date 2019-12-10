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Мир

Перетягивание каната по-африкански: медоед вступил в бой за питона с двумя шакалами (видео)

9:06 10 декабря 2019 76
Шакалы, питон и медоед
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало любопытное видео, снятое одной из туристок на сафари в Ботсване. На его первых кадрах медоед, известный также под названием лысый барсук, пытается вырваться из смертоносных объятий крупного питона, обвившего его своими кольцами. На помощь медоеду невольно приходят два оказавшихся поблизости шакала, которые начинают атаковать змею, в расчете ею пообедать. Медоеду удается освободиться, и он активно включается в схватку.

И шакалы, и медоед считают питона своей собственной добычей и не жалеют уступать друг другу. Начинается нечто вроде перетягивания каната. Медоед вцепляется в один конец змеи, шакал — в другой. А второй шакал в это время пытается отвлечь противника, кусая его сзади.

Несмотря на численный перевес шакалов, медоед, который известен в Африке своим свирепым нравом и абсолютным бесстрашием, умудряется отбить у них питона (к тому времени уже дохлого) и торжествующе утаскивает его в кусты.

Обескураженные шакалы остаются ни с чем.

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