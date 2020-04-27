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СБУ закончила расследование "дела Гандзюк" и назвала виновных
СБУ объявила о завершении следствия по делу о нападении на общественную активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Дело будет передано в суд. Сейчас подозреваемые, их защитники, семья Гандзюк и их представители знакомятся с материалами следствия.
Как сообщает СБУ, подозрения по делу предъявлены председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и депутатскому помощнику-консультанту Алексею Левину, экстрадированному из Болгарии. По версии обвинения, Мангер вступил в предварительный сговор с Левиным, организовал нападение на Гандзюк, а тяжелые химические ожоги привели к смерти пострадавшей четыре месяца спустя.
Оба фигуранта дела будут обвиняемыми в причастности к нанесению умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121) по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 28 УК Украины).
Напомним, по делу Гандзюк уже осуждены пятеро человек: организатор и четверо его соучастников. Приговоры варьировались от трех до 6,5 лет лишения свободы.
Фото gandziukgate/Facebook
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