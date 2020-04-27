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Спорт

Свитолина – Кирстя: онлайн-видеотрансляция матча виртуального турнира

17:36 27 апреля 2020 10
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 27 апреля, стартовал виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro с участием лучших теннисистов и теннисисток мира.

Соревнования продлятся до 30 апреля, призовой фонд у мужчин и женщин одинаковый — по 150 тысяч долларов. Победители и участники смогут направить призовые на помощь теннисистам с низким рейтингом, которые понесли большие финансовые потери из-за пандемии коронавируса, также дополнительно 50 тысяч евро пойдут на снижение социального урона, нанесенного COVID-19.

В турнире примет участие и наша соотечественница Элина Свитолина. В первом матче украинка сыграет с румынкой Сораной Кирстей. Также в группе одесситки выступают Виктория Азаренко из Беларуси и англичанка Йоханна Конта.

В прямой трансляции за матчем между Свитолиной и Кирстей (начало — не раньше 18:30 по киевскому времени) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Добавим, что также на Mutua Madrid Open Virtual Pro также должен был сыграть бойфренд Элины, француз Гаэль Монфис, но в последний момент его участие сорвалось. «К сожалению, я не смогу выступить на виртуальном Mutua Madrid Open из-за конфликтующих прав стриминговых платформ. Желаю всего наилучшего всем игрокам. Надеюсь, что смогу сыграть в следующий раз», — написал теннисист на своей странице в Twitter.

К слову, в рамках подготовки к участию на турнире Гаэль и Элина сыграли между собой. Монфис играл сам за себя, а украинка выступала за австралийца Ника Киргиоса. Поединок довольно легко завершился победой француза — 3:1, 3:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко в полуфинале чемпионата Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов уступил португальцу Диогу Жоте.

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