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Свитолина – Кирстя: онлайн-видеотрансляция матча виртуального турнира
В понедельник, 27 апреля, стартовал виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro с участием лучших теннисистов и теннисисток мира.
Соревнования продлятся до 30 апреля, призовой фонд у мужчин и женщин одинаковый — по 150 тысяч долларов. Победители и участники смогут направить призовые на помощь теннисистам с низким рейтингом, которые понесли большие финансовые потери из-за пандемии коронавируса, также дополнительно 50 тысяч евро пойдут на снижение социального урона, нанесенного COVID-19.
В турнире примет участие и наша соотечественница Элина Свитолина. В первом матче украинка сыграет с румынкой Сораной Кирстей. Также в группе одесситки выступают Виктория Азаренко из Беларуси и англичанка Йоханна Конта.
В прямой трансляции за матчем между Свитолиной и Кирстей (начало — не раньше 18:30 по киевскому времени) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Добавим, что также на Mutua Madrid Open Virtual Pro также должен был сыграть бойфренд Элины, француз Гаэль Монфис, но в последний момент его участие сорвалось. «К сожалению, я не смогу выступить на виртуальном Mutua Madrid Open из-за конфликтующих прав стриминговых платформ. Желаю всего наилучшего всем игрокам. Надеюсь, что смогу сыграть в следующий раз», — написал теннисист на своей странице в Twitter.
К слову, в рамках подготовки к участию на турнире Гаэль и Элина сыграли между собой. Монфис играл сам за себя, а украинка выступала за австралийца Ника Киргиоса. Поединок довольно легко завершился победой француза — 3:1, 3:1.
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